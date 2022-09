Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 2 de septiembre de 2022, p. 20

Buenos Aires., Un hombre que apareció infiltrándose entre un grupo de militantes peronistas intentó anoche disparar contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y gatilló sin que saliera el tiro, estando a sólo unos centímetros de la cara de la funcionaria cuando regresaba a su domicilio donde la esperaban sus seguidores, que se turnan para hacer vigilias nocturnas, sentados alrededor del edificio donde vive.

Esto sucede desde el primer día en que un fiscal solicitó el pasado 22 de agosto su inhabilitación de por vida y 12 años de cárcel, en un alegato en el que la acusó de corrupción y en el que no pudo presentar ninguna prueba.

El presunto agresor fue detenido e identificado como Fernando Andrés Sabat Montiel, de 35 años y de nacionalidad brasileña, quien tiene antecedentes por empuñar un arma blanca en marzo de 2021.

Sabat portaba, de acuerdo con las autoridades, una pistola Bersa calibre 32, que tenía cinco balas, pero de cual la corredera no funcionó, por eso no habría hecho el movimiento mecánico hacia atrás que permite que el proyectil ingrese en la corredera, por lo tanto, la bala no salió cuando la pistola fue gatillada, dijeron fuentes oficiales a Página/12.

Las imágenes tomadas por la televisión en primer lugar del canal C5N dan cuenta de la gravedad de la situación, que varios analistas de inmediato atribuyeron a los discursos del odio que dominan el reciente acontecer argentino, incluyendo el caso de diputados opositores que hablaron de la necesidad de imponerle la pena de muerte a la también ex mandataria (2007-2015).

El presidente Alberto Fernández decretó feriado este viernes, para que el pueblo pueda manifestarse en defensa de la democracia herida por esta situación y agradeció que la vicepresidenta permanezca con vida, al señalar que el arma estaba cargada con cinco balas que no se dispararon.

Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina , sostuvo el mandatario en un mensaje a la nación en cadena por televisión y radio cerca de la medianoche, en el que aseguró que se trata del hecho más grave desde que hemos recuperado la democracia en 1983.

Argentina no puede perder ni un minuto más. Ya no hay tiempo. Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad , aseveró.

Ante estos hechos estamos obligados a defender la democracia que está siendo debilitada por el discurso del odio. Es un hecho de una gravedad institucional, ante lo cual Argentina no puede perder un minuto más.

Instó a la clase política, a los medios de comunicación y a la sociedad a repudiar cualquier tipo de violencia y de palabras estigmatizadoras, además de que no se presten a los discursos que pregonan el odio. Nuestro pueblo quiere vivir en democracia y en paz , sentenció.

Lo sucedido tiene varios antecedentes. El pasado 10 de marzo, un pequeño grupo se separó de una manifestación ante el Congreso y arrojó decenas de piedras contra la ventana del despacho del Senado que Fernández de Kirchner lidera como vicepresidenta, rompiendo varios objetos; una de esas grandes piedras pasó muy cerca de su cabeza.