o que nos caracteriza como países subdesarrollados son las colas, colas populares, colas para tortillas, transporte, Issste. Sólo en Cuba hay colas para libros. Esto me sorprendió desde la primera vez que fui en 1970. Cuando trabajaba en el periódico Juventud Rebelde y muy cerca estaba una gran librería, con frecuencia se escuchaba por la redacción el aviso: “acaba de llegar el libro…” De inmediato se formaba un torbellino de corre-corre para ponerse en la cola y no faltaba quien solicitara: me apartas lugar. En México el promedio de libros per cápita/anual ha estado en torno a uno o dos, mientras en Cuba ronda los 20. Las ediciones de 20 o 50 mil ejemplares se agotan en seguida. Los libros no se quedan a coger polvo en las librerías. Hace poco Paco Ignacio Taibo II dijo que Cuba ha creado una república de lectores. Otra experiencia impresionante fue conocer al Teatro del Escambray, integrado por excelentes actores, como Sergio Corrieri, decidieron trasladarse a la región del Escambray donde se había concentrado la contraguerrilla y bandidos apoyados por EU en 1963, zona de abandono cultural-educativo y donde los campesinos tendrían que desarrollar los retos de transformaciones radicales. Mediante el teatro que escribieron y protagonizaron con los campesinos se fueron diluyendo las contradicciones. Parte de esta gran revolución cultural fue también el hecho de fundar a escasos tres meses del triunfo revolucionario el ICAIC, la Casa de las Américas y el Teatro y Ballet Nacionales: cuyos objetivos, según García Márquez, se dicen fácil, pero son insospechadamente inabarcables, vincular a Cuba y Latinoamérica en espacios culturales que permitan desarrollar las capacidades, pensamientos y acciones de toda nuestra América y el Caribe, para un proceso de descolonización . Sobre todo porque en aquellos momentos el continente estaba plagado de dictaduras feroces.