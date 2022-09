En la mañana, casi al concluir su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador declinó opinar sobre el futuro del liderazgo entre los senadores morenistas con una frase escueta: yo no me meto en eso .

Ausente en las reuniones plenarias de la fracción de Morena en el Senado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, justificó que no asistió debido a compromisos familiares . Sobre la coincidencia de que no acudieron varios secretarios de Estado, evadió aludir al respecto: no sé yo. Llegué hoy , respondió en breve entrevista a su llegada a Palacio Nacional.

Para Adán López, lo que ocurre en la fracción de Morena en el Senado no significa que haya división.

–¿No es un desaire a Monreal?

–No, no. Yo, en mi caso, cuantas veces he sido convocado he asistido. Esta vez no pude porque tenía compromiso familiar fuera de la Ciudad y no llegué a tiempo.

Declinó opinar sobre las críticas que ha lanzado el líder de la bancada, Ricardo Monreal, sobre los procesos internos del partido. No he escuchado esos planteamientos .

– ¿Ni lo ve ni lo escucha?

–No. Tiene como mes y medio que nos saludamos y no hemos tenido oportunidad de platicar.