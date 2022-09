Lo que está detrás es un conflicto de intereses de poder entre las autoridades universitarias y el gobierno estatal. Se trata de un verdadero escándalo político de hace tiempo por un antagonismo entre Raúl Padilla López, quien detenta el poder universitario desde hace más de 33 años, y el gobernador, bajo el pretexto de no otorgarse 140 millones de pesos para el dizque Centro Cultural Universitario, una más de las empresas parauniversitarias en posesión del ex rector.

El sueño emanado de la realidad se convirtió en una pesadilla casi suicida, su último relevo, cansado, tomó un atajo y entregó en charola de plata la estafeta a su más acérrimo enemigo, casi desarmando el arreo histórico de la lucha de clases, ¡ha muerto la guerra fría, que vivan las tasas de ganancia y de plusvalía!, podría ser el epitafio para el hoy fallecido Mijail Gorbachov. La elucubración se nos pone paranoica y nos sigue arrebatando la palabra de muchas dudas y sospechas, de por qué y para qué él, a la sazón como último jefe de Estado, le hace el harakiri a la URSS, entrega la plaza del sacrificio heroico de su revolución de 1917, en la justificación embriagada de la perestroika y glasnot, reforma transparente, 1985, en pleno rezago de su economía real, no armamentista, y auge y regodeo del capitalismo con la tercera revolución tecnológica, la imposición del más depredador modelo monetarista neoliberal, y la globalización, esta triada que va en carrera libre a la depredación de las especies y el planeta. Pero el saldo más dramático del fin de la URSS, 1991, es la orfandad de la izquierda, sigue debatiendo con los fantasmas de revolución científico histórica revolucionaria, para hacerle real, cuando a todas luces es a la inversa. Gorbachov no mató a ningún socialismo real, éste todavía es un engendro al que hay que parir y criar, eso sí es real.

Muchos de los funcionarios de la ley están allí impuestos por intereses de todo tipo con el fin de salvaguardarles de posibles afectaciones, para legalizar el despojo y la infamia, y de paso para enriquecerse a costa del sufrimiento y frustración de los que no pueden pagarla. Una democracia funcional no puede, de ninguna forma, serlo sin un estado de derecho.

Román Munguía Huato

Solicita auditorio de la UNAM para acto

Desde el pasado primero de junio solicité a la dirección de la Facultad de Economía de la UNAM la autorización para usar el auditorio Ho Chi Minh el 8 de septiembre a las 18 horas, con el fin de realizar un acto sobre economía y derechos humanos, denominado Homenaje Póstumo a Rosario Ibarra de Piedra.

Considero que se trata de un tema central para la vida nacional, que atraviesa en todo sentido la vida de nuestra institución, que los invitados son destacadas personalidades y que el asunto no es cuestión de tal o cual grupo, sino de interés de nuestra comunidad en su conjunto. Apelo a la sensibilidad y al respeto a los derechos de toda la comunidad universitaria.

A la fecha, se me ha negado reiteradamente el uso de ese y de cualquier otro espacio de la facultad. No obstante la relevancia del tema y que para dicho acto han confirmado su participación las siguientes personas: Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH: Alejandro Álvarez Béjar y José Enrique González Ruiz, profesores de la Facultad de Economía; Félix Hernández Gamundi, del Comité 68 Pro Libertades Democráticas; Neftalí Granados González, por la Subsecretaría para Derechos Humanos, Población y Migración de la SG; familiares de desaparecidos políticos (en particular del Comité Eureka).

Juan José Dávalos López, profesor de la Facultad de Economía

Invitación

Ciclo de lectura

Continúa el ciclo Se buscan lectores. Estamos leyendo a José Emilio Pacheco y su Antología poética. Seleccionaremos tres poemas para leer en colectivo y los acompañaremos de imágenes, palabras o escritos. Conduce: Karilu López Ramírez. Los esperamos hoy a las 19 horas. Enlace de Zoom: https://us02web.zoom.us/j/3055186688. Código de acceso: galatea22. Enlace de lecturas: https://cutt.ly/kOPZBWY

Aviso

Piden ayuda para localizar a Emilio Jair García Nava

Se solicita la colaboración de los lectores para localizar al joven Emilio Jair García Nava, a quien se le vio por última vez el 18 de agosto de 2022, en la colonia Barrio Santa Bárbara, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Sus datos personales son los siguientes:

Edad: 24 años; estatura 1.60 mts.; complexión: muy delgada; Tez: blanca; cara: ovalada; frente: baja; nariz: recta; boca: mediana; labios: medianos; cejas: pobladas; mentón: redondo; ojos: café oscuro, chicos; cabello: castaño oscuro, corto lacio. Señas particulares: tatuaje en el brazo izquierdo con el nombre de Abigail, y en el brazo derecho el nombre de Delfina. Tiene una cicatriz quirúrgica en el abdomen. Vestimenta: playera color negro, deslavada con letras doradas; pants azul rey Adidas, con rayas blancas y rojas; tenis color negro.

Al reportar su desaparición, dieron este número de folio: CBP/00599/2022

Para información acerca de su paradero, pueden ponerse en contacto en:

