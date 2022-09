Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 1º de septiembre de 2022, p. 24

Madrid. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) consideró ayer en un dictamen no vinculante que España vulneró los derechos políticos de los dirigentes separatistas del gobierno y Parlamento catalán al suspenderlos de sus funciones tras el intento de secesión de 2017.

El dictamen responde a una denuncia interpuesta en diciembre de 2018 por cuatro antiguos miembros del gobierno regional del separatista Carles Puigdemont, que entonces estaban encarcelados a la espera de ser juzgados por el referendo ilegal y la declaración de independencia de octubre de 2017.

Los cuatro dirigentes nacionalistas, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, asumieron su curul como parlamentarios, pero desde prisión, donde cumplían condena tras haber sido sentenciados por el Tribunal Supremo español por su participación en la fallida declaración unilateral de independencia.

El Comité de la ONU concluyó que el Estado español no ha demostrado que la decisión del Tribunal Supremo y del juez Pablo Llarena de impedir que los cuatro líderes secesionistas acudieran a recoger su acta al Parlamento cumple con el requisito de previsibilidad .

Critica también que una medida como ésta no cumplió los requisitos de razonabilidad y objetividad exigidos .

Ante ello, el Comité de la ONU instó al Estado español a tomar medidas e informar sobre ellas en los próximos 180 días.