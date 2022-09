Desde que el sonido local anunció las alineaciones, la afición no tuvo reparos para soltar abucheos contra Martino. El final se vivió con el mismo desdén hacia el entrenador y el Tri, el cual no pudo reflejar en el marcador su dominio.

En contraste, los paraguayos se mantuvieron encerrados en su área, en espera de armar un contragolpe. Sólo Richard Sánchez se acercó con un tiro libre que terminó en las manos del portero Carlos Acevedo.

Sin embargo, el duelo dio un giro en el complemento. Carlos González le ganó el balón a Jesús Angulo para mandar un tiro que pegó en el poste; mientras Carlos Acevedo se reincorporaba, Derlis González (50) aprovechó que la puerta tricolor estaba desprotegida para sentenciar en el rebote.

Martino movió sus piezas, al mandar a la cancha a Luis Reyes, Eduardo Aguirre y Emilio Lara, quien debutó con la selección. Sin embargo, los cambios fueron infructuosos y el Tricolor se fue con la derrota, mientras se desataba el enojo de los seguidores.