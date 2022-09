No hay prisa, estoy amando a esta multitud , dijo con una sonrisa tras la victoria. Es realmente fantástico, todavía hay un poco más en mí, veremos .

Las lágrimas eran más que justificadas para el jugador de 27 años, prácticamente un desconocido en el circuito de la ATP.

En su primera incursión en un cuadro principal del abierto, Cachín estará presente en la tercera ronda. Lo logró con una monumental remontada para vencer al estadunidense Brandon Holt por 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 (1), 7-6 (6) tras casi cuatro horas de juego.

“Soy muy difícil para llorar. Es más, antes de terminar el partido, una vez que estaba en el tiebreak encima, estaba por quebrarme”, contó Cachín. “Ahí me dije: ‘No, no, porque todavía queda... Se me vinieron muchos recuerdos”, anotó el jugador que en la siguiente ronda se medirá con el francés Corentin Moutet, el 112 en la clasificación, quien sorprendió 6-4, 1-6, 6-2 y 6-4 al holandés Botic Van de Zandschulp, sembrado 21.

La tercera del orbe, la griega María Sakkari, también fue eliminada en segunda ronda, a manos de la china Xiyu Wang, por 3-6, 7-5, 7-5

También libraron esa fase la canadiense Rebecca Marino, al derrotar 6-3, 7-6 (7/5) a la ucrania Daria Snigur; la china Shuai Zhang, 7-5 y 6-1 a la eslovaca Anna Karolína Schmiedlová; la estadunidense Madison Keys, 6-4, 5-7, 7-6 (10/6) a la italiana Camila Giorgi; Cori Gauff 6-2, 7-6 (7/4) a la rumana a Gabriela Ruse, y Alison Riske 6-4, 6-7 (5/7), 7-6 (10/5) a la colombiana María Camila Osorio.

En tanto, la mexicana Giuliana Olmos y la canadiense Gabriela Dabrowski libraron con gran facilidad, al son de 6-2 y 6-1, su partido del debut ante las estadunidenses Peyton Stearns y Ashlyn Krueger para avanzar a segunda ronda del torneo de dobles.

En el cuadro varonil avanzaron a segunda ronda los españoles Roberto Carballés Baena, al dar cuenta por 6-1, 6-3, 4-6, 6-2 de su compatriota Jaume Munar; Pablo Carreño Busta, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (7/5) al kazajo Alexander Bublik, y el austriaco Jason Kubler, 5-7, 6-4, 6-2 y 6-4 al sueco Mikael Ymer.