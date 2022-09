Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 1º de septiembre de 2022, p. 6

El historiador Paco Ignacio Taibo II presentó ayer su más reciente libro, Libertad: trece historias para la historia, al que definió como una reunión de personajes que dieron la vida por la libertad y se lo jugaron todo con algunos horribles.

La charla se realizó en medio del trajín de la estación Chabacano del Metro, donde está el corazón de la Ciudad de México, a decir del autor. Ahí fue entrevistado por la editora y periodista Mariana H.

Taibo II refirió que eran historias difíciles de amarrar, de personajes muy poco conocidos o muy mal conocidos. La guía de este libro era una docena de personajes que dieron la vida por la libertad, se la jugaron a todo o nada. Iba encontrando historias que no acababan de cuadrar en esto, en personajes del lado luminoso de la lucha por la libertad me aparecieron algunos horribles .

Por ejemplo, continuó el escritor, el barón Urgern von Sternberg, “ultrarreaccionario al final de la Primera Guerra Mundial, loco hasta la madre, delirante, borracho, despótico, asesino, que termina construyendo un reino en Siberia y se proclama heredero de Gengis Khan. Dije: ‘Carajo, es lo contrario de lo que quiero para el libro y ahí se queda’.

“Cuando iba creciendo el relato de Durruti y los anarquistas de Barcelona de Paco Ascaso, la huelga de prostitutas en Veracruz en 1922, con Heron Proal como jefe, un actor de cine que no quería serlo y tiene una vida como guerrillero en Yugoslavia, un cuadro que nunca tuvo éxito en su época, que terminó perdido en un museo y de repente valió un millón de dólares de un pintor victoriano.

“Estos personajes, en la línea de lo que yo quería, se me cruzaron con otros, por ejemplo el photoshop de Stalin. Me encuentro un montón de fotografías donde el máximo dictador de la Rusia soviética borraba de la foto a los que no le gustaban y poco después los fusilaba.”