De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 1º de septiembre de 2022, p. 31

Sin el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Ciudad de México no hubiera logrado salir adelante en la atención a la gente durante la crisis de covid-19, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Al participar en la reinauguración de una unidad cultural y recreativa del Sindicato de Trabajadores del IMSS, agradeció al personal de salud, al gremio y a los directivos el servicio otorgado a todos los afectados por el virus, sin importar si no eran derechohabientes.

Ante Zoé Robledo, destacó la disposición de establecer un sistema de salud único para hacer frente a la emergencia, al tiempo que reconoció al Seguro Social como una de las grandes instituciones de México.

En el marco del 80 aniversario del IMSS, afirmó que con toda la dificultad que se vivió durante la pandemia yo me siento muy afortunada de que en esos momentos tan difíciles hubiera sido Zoé Robledo quien encabezara los destinos del Instituto Mexicano del Seguro Social y de que haya sido el doctor Arturo Olivares quien haya dirigido a su sindicato .