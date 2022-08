Afp

Periódico La Jornada

Martes 30 de agosto de 2022, p. 9

Los Ángeles., Sobre los 13 años en que estuvo bajo la tutela de su padre, Britney Spears señaló en un mensaje de audio difundido este domingo: me hicieron sentir que no era nada y yo lo aceptaba .

Un juez de Los Ángeles anuló en noviembre de 2021 la medida judicial decidida en 2008, que estuvo a cargo sobre todo del padre de la cantante, Jamie Spears.

La intérprete, de 40 años, ya se había referido brevemente a la orden después del fin de ésta, a la que calificó de abusiva y que le impidió, entre otras cosas, cumplir su deseo de tener más hijos porque le prohibieron quitarse un dispositivo intrauterino anticonceptivo.

El audio fue originalmente tuiteado por Spears sin comentarios, pero luego fue borrado. Sin embargo, los 22 minutos de voz siguen disponibles en Internet.

Esta mañana, al despertarme me di cuenta de que hay muchas cosas que pasan por mi cabeza y que no he compartido con nadie , dice Britney en la grabación cruda y emotiva.

A continuación, detalla la tutela y se hace eco de lo que declaró ante un tribunal de California en una explosiva audiencia el verano pasado.