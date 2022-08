Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 30 de agosto de 2022, p. 7

Silvia Pinal fue ovacionada en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, donde brilló como la estrella, la gran diva del cine, teatro y televisión de México, leyenda viva del séptimo arte, afirmó Sylvia Pasquel, de su madre.

Me siento emocionada en este momento, llena de ilusiones; no sé, la gente me quiere... el teatro, que amo , expresó Pinal, quien recibió halagos de su familia y aplausos de pie de los asistentes.

La actriz recibió un reconocimiento por su trayectoria artística como egresada distinguida de la Escuela de Arte Teatral, de manos de Lucina Jiménez y Alejandro Pelayo, titulares del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y de la Cineteca Nacional, de manera respectiva.

En representación de Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Jiménez recordó algunas palabras de la actriz: Alguna vez me dijo el maestro (Luis) Buñuel a usted la adora el pueblo; usted tiene esa bendición. El pueblo tiene en Silvia Pinal a uno de sus mayores ídolos del escenario y la pantalla. Usted, doña Silvia es parte del imaginario mexicano para las distintas generaciones, musa inspiradora y una de las protagonistas del siglo XX .

Visionaria, prolífica y generosa, la actriz y productora de 90 años de edad, retribuyó los aplausos. Envió besos y abrazos desde su palco, donde estuvo acompañada por sus hijos Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, entre otras personas.

En el recinto se escucharon los gritos de ¡sí se pudo, sí se pudo! , bravo!” y Silvia, Silvia! , dirigidos a la actriz, oriunda de Guaymas, Sonora, pionera del teatro musical y figura excepcional de este género a escala internacional, entre otras de sus facetas.

La ceremonia conducida por Diana Bracho, incluyó un recuento de su trayectoria y anécdotas, a los cuales se entrelazaron las palabras grabadas y diversas imágenes de la actriz.

También se proyectaron fragmentos de la emblemática cinta Viridiana, de Luis Buñuel, de quien se dice Pinal fue su musa.