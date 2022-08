Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 30 de agosto de 2022, p. a12

Aunque un pitcher luce muy solo en el montículo, jamás está desamparado. Cuando todo conjura en contra y la pelota no obedece, Jeffry Niño, campeón de la Serie del Caribe con Colombia y actual lanzador de Diablos Rojos, se descubre la cabeza y mira alrededor; eso es suficiente para tranquilizarle. Nadie puede sentirse en un páramo si ve la presencia de ocho compañeros atentos en el diamante.

Hace un par de semanas le ocurrió ante el Veracruz, Jeffry sufrió un jonrón, un sencillo productor y regaló una base por bolas que terminó por congestionar los senderos. Era la cuarta entrada y sin out. Una pesadilla de serpentineros. El equipo, y un relevo, logró salir del entuerto.

Nunca me he sentido solo en la loma , dice Niño, encargado de abrir el primer juego de los Diablos Rojos contra Leones de Yucatán en la serie final de la zona sur.

Cuando he pasado un mal momento, que tiro una bola mala, me quito la gorra, respiro profundo y miro a mi alrededor, veo a ocho compañeros y a una fanaticada que me apoya. Sé que me están acompañando y, entonces, trato de corregir mi trabajo. Uno no puede sentirse solo así , agrega.

El serpentinero está acostumbrado al trabajo bajo presión. A la mirada cruel de los seguidores y a ser el centro de la atención, para bien y para mal. Una proeza lo eleva a héroe en el parque, un error lo hunde en el fango de la vergüenza.