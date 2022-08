Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Martes 30 de agosto de 2022, p. 4

La directora del Archivo Nacional de Honduras (ANH), Lety Elvir Lazo, denunció que esa institución sufrió saqueo y abandono durante más de una década de dictadura que vivió su país antes de la llegada de la presidenta Xiomara Castro en enero de este año.

En la inauguración del Foro de Restitución y Conservación del Patrimonio, que se realizó ayer en la sede en la Ciudad de México de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la también escritora dijo que es hora de decir a los organismos internacionales que fueron cómplices de esa destrucción, que los necesitamos, pues pasaron 12 años de reconocimiento a un gobierno que descuidó la cultura. México es un ejemplo en este momento que nos da valor para decir: sí queremos recuperar lo que nos han robado y lo que han traficado .

El menosprecio a la cultura en Honduras de gobiernos que llegaron con golpes de Estado, continuó, es una de las razones por las que el ANH no tiene sede “y se encuentra alojado en otra institución, en la cual ni siquiera puede colaborar con los gastos del edificio. Además, todos los archivos y las bibliotecas nacionales están en completo abandono, incluso cerrados al público.

“La dictadura minimizó la representación administrativa de nuestra Secretaría de Cultura y la redujo a una dirección. Por eso, la presidenta Castro, en abril, le dio nuevamente el carácter de ministerio, lo cual nos garantiza un primer paso en la salvaguarda del patrimonio en esta nueva era que vive Honduras, pues implica un aumento de presupuesto y dejar la conducción de ese ministerio a personas que en verdad aman el patrimonio de nuestro país.

Esperamos un cambio en las leyes; en este momento se está discutiendo la de archivos de la nación, en el entendido de que vendrá con un nuevo edificio y un presupuesto que garantice la protección y recuperación de nuestro patrimonio.

Elvir Lazo recordó que hace poco hubo una reunión de autoridades centroamericanas con el fin de proponer mecanismos para la recuperación de documentos patrimoniales, no sólo saqueados los recientes 12 años, sino siglos atrás, “pero la coordinadora me dijo que como centroamericanos no podíamos pedir a otros países que nos devolvieran lo que nos han robado, ‘en aras de la diplomacia’.