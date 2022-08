En entrevista, refirió que estas entidades cada vez son más vulnerables a los ataques, dado que no se han actualizado al ritmo que lo han hecho las bandas de ciberdelincuentes, hecho que vuelve más vulnerable a las personas de ser víctimas del robo de información tras la pandemia.

El problema, refirió, es que las firmas del país, de cualquier rama, no han tomado medidas para evitar este tipo de incidentes, ya que la gran mayoría mantiene desactualizados sus bases de datos y todos sus sistemas y sin las medidas de seguridad necesarias.

Hay clientes que luego se dan cuenta de que sus desarrolladores están conectados o metidos en las bases de datos en la madrugada, y no es normal. La culpa la tienen los dueños al no limitar los permisos; a los desarrolladores no les interesa la información personal, y es un tema muy preocupante , enfatizó la especialista.

También reveló que hay otro mecanismo que preocupa en el que los ciberdelincuentes que roban o secuestran la información en la red profunda de Internet, de forma mensual o quincenal, venden parte de las bases de datos en su poder.

Así, sostuvo, el hecho de que las empresas no actualicen sus bases de datos y sistemas de seguridad vuelve más vulnerables a los usuarios o a las personas de recibir un ataque ya sea en su computadora, teléfono celular o tableta.