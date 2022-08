En una nueva entrevista con The Guardian que retoma The Independent, ambos diarios ingleses, Osbourne reveló que ha tenido coágulos de sangre, sufrido depresión y un dolor nervioso paralizante como resultado del padecimiento.

▲ He aprendido a vivir el momento, asegura el músico. Foto tomada de Twitter

“Se puso tan mal que en un momento pensé: ‘Oh Dios, por favor no me dejes despertar mañana’. Fue una jodida agonía.”

Osbourne detalló cómo la enfermedad ha afectado su capacidad para caminar y su lucha por controlar partes de su cuerpo.

Crees que estás levantando los pies, pero tu pie no se mueve. Me siento como si estuviera caminando con botas de plomo , explicó.

Además de los efectos físicos del Parkinson, las dolencias que acompañan a la enfermedad también pueden afectar la salud mental de una persona. En Osbourne, condujo a la depresión.

Nada realmente se sintió genial. Nada. Así que tomé estos antidepresivos y funcionan bien , afirmó Osbourne.