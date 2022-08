Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 29 de agosto de 2022, p. 31

Con un recorte de poco más de 50 plazas laborales, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) pretende ahorrar más de 40 millones de pesos este año, propone el plan de restructuración interna producto de la reforma aprobada por el Congreso capitalino.

No obstante, no se tocaron los salarios de los altos funcionarios, aunque la reforma no establece esa obligatoriedad. Las áreas que fueron modificadas implican puestos de menor nivel, como choferes, hasta titulares de área, que serán despedidos o reubicados.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso este diario, destaca un incremento de personal de más de 45 por ciento en las secretarías Administrativa y Ejecutiva –como ordena la reforma–, las cuales dependen directamente de la presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, quien ahora tendrá a su cargo más de 200 personas. Ambas instancias incrementan a 74 y 97 plazas, respectivamente.

Se propone una disminución de casi 50 por ciento de puestos en la contraloría interna, señalada como un área de pago de cuotas partidarias.

La contraloría, que opera con más de 40 plazas, ahora lo hará con 25, pues se eliminan los puestos de asesores –entre ellos el de Mauricio Morales, hermano de la diputada local de Morena Guadalupe Morales–, y el de chofer, que está asignado al titular del área, Francisco Calvario.