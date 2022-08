Ap

Miércoles 24 de agosto de 2022

Los Ángeles. Edward Buckles Jr tenía 13 años cuando el huracán Katrina impactó Nueva Orleans irrumpiendo en su vida. Buckles y su familia se mudaron de Nueva Orleans a Lafayette, Luisiana, por varios meses, mientras su ciudad comenzaba a recuperarse de la catastrófica tormenta.

Buckles declaró a The Associated Press que no recuerda mucho de esos meses en Lafayette, buscando una sensación de normalidad tras uno de los fenómenos más destructivos en la historia estadunidense.

Su comunidad experimentó tanto daño, que ahora de adulto ve ese hueco en su memoria como respuesta al trauma de lo que atestiguó. Sus padres le preguntaron entonces si estaba bien, pero no podía saberlo.

Después, el choque emocional resurgió. Con los menores, afirmó, lo que es responsable e importante es que los prepares para lidiar con ese impacto una vez que resurge .

El cineasta dijo que en su nuevo documental Katrina Babies no todos los niños que experimentaron el fenómeno y sus estragos tuvieron adultos cerca para ver si estaban bien. Esto es lo que se propuso al retratar a residentes de Nueva Orleans mientras éstos se reconcilian con una infancia o juventud estropeada por el desastre.

El documental, que ha sido elogiado por la crítica, hoy estará disponible en Estados Unidos, 17 años después de que el huracán se formara en el océano Atlántico.

Muestra cómo Nueva Orleans y su gente fueron cambiados por el cataclismo. Presenta el trauma para una generación que creció tras una de los mayores tragedias relacionadas con el cambio climático en Estados Unidos. Los residentes comparten historias sobre ver cadáveres de humanos y animales o dejar su casa y regresar a comunidades destruidas, cuando aún eran menores de edad.