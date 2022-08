Juan Ibarra

A mediados de la década de los 90, la banda Big Mountain alcanzó la fama gracias a su versión reggae del tema de Peter Frampton Baby, I love Your Way. La canción contribuyó a que el género jamaicano se popularizara en todo el mundo y también se convirtió en el símbolo de la banda, que para su líder y vocalista, Quino McWhinney, representaría diversos altibajos.

“A veces en mi vida me sentido un poco frustrado. Ha sido difícil salir de la sombra de Baby I love Your Way, pero conforme creces, maduras, tienes hijos y pagas las cuentas, te importa una mierda. Pero cuando era más joven sí me frustraba a veces”, reconoció el cantante en entrevista.

Desde que se publicó, la canción no ha dejado a la banda. Me piden que la grabe y la cante al menos un par de veces al año , señaló McWhinney. Es por lo que el mundo pop conoce a Big Mountain . El tema surgió en una época en que la piratería estaba en apogeo, de modo que pocas veces llegó a recibir compensación por ese trabajo. “Era muy frustrante escuchar mi voz por todos lados pero no recibir nada por la canción. El streaming cambió todo. Probablemente de 2013 a 2015 me empezaron a pagar; empecé a recibir dinero, lo que hizo las cosas más fáciles.”

Con todo, Quino y Big Mountain siguieron haciendo música, más de una decena de álbumes lo confirman. Esta convicción ha estado alimentada por la razón con que la agrupación comenzó. Soy un gran fan del reggae. Nunca empecé esto con la idea de ser un artista pop. Vengo de una generación que tenía un compromiso político muy fuerte. Era un mundo completamente diferente cuando empecé a tocar reggae, un estilo de música poco conocido, y estábamos muy adelantados a nuestra época. Por muchos años fuimos la única banda estadunidense, la única fuera de Inglaterra y Jamaica que tenía éxito en todo el mundo con el reggae , recordó McWhinney.

Su contacto con el género jamaicano transformó la vida de los miembros de Big Mountain. Cambió todo: mi política, mi manera de ver este mundo, mi percepción de la historia. La cultura rastafari me iluminó mucho , explicó.