Alberto Aceves y Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de agosto de 2022, p. a10

Pumas sigue perdiendo soldados. A las lesiones de Arturo Ortiz y el argentino Eduardo Salvio se sumó la del portero Julio González, titular desde el inicio de la Liga Mx, a pocas horas de enfrentar a Tigres en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, en duelo adelantado de la fecha 16.

González presentó una lesión en el músculo anterior derecho y se encuentra en tratamiento , informó el club en un comunicado. Su tiempo de recuperación estimado es de 10 días, por lo que el técnico Andrés Lillini confirmó el ingreso de Gil Alcalá al 11 titular, con el que buscará quebrar una racha de tres derrotas consecutivas.

Ya las palabras sobran , reconoció el mediocampista Marco García; estamos en deuda con nuestra afición y sólo nos sirve ganar para calmar todo esto .

Desde el 6-0 ante el Barcelona, en el trofeo Joan Gamper, los dirigidos por Lillini ligaron un par de goleadas (0-3 con América y 1-5 frente a Santos), así como una remontada en San Luis (3-2). Como consecuencia, cayeron al antepenúltimo lugar del torneo con ocho puntos y rompieron el vínculo fraterno con sus seguidores, quienes, el pasado domingo, agredieron al plantel con objetos lanzados desde las tribunas.