Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 23 de agosto de 2022, p. 5

El informe sobre la desaparición de normalistas de Ayotzinapa no sólo muestra los horrores cometidos en su contra, sino también la tergiversación de la justicia para fabricar la verdad histórica, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sostuvo que el ex procurador Jesús Murillo Karam se autoinculpó como cabeza de la investigación y precisó que del documento no se desprenden solicitudes de orden de aprehensión contra el ex presidente Enrique Peña Nieto, ni el ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos.

Esas injusticias no pueden quedar impunes. ¿Cómo veo a los padres de los muchachos? Llevo tres años reuniéndome con ellos, informándoles, en reuniones, algunas ríspidas, porque imagínense el dolor de no ver a sus hijos. No tengo nada personal contra el señor Murillo Karam, ni contra nadie, pero esto tiene que ver con mi responsabilidad y con mis convicciones, con mis principios , dijo el mandatario en la conferencia de ayer.

Señaló que el gobierno mantiene las gestiones para la extradición de Tomás Zerón, quien como titular de la Agencia de Investigación Criminal fue el responsable directo de las indagatorias. El Presidente no ofreció mayores detalles de este caso.

Sin embargo, subrayó que frente a la prensa Murillo se asumió, junto con Zerón, como responsable de encabezar el proceso, lo que implica inculparse del rumbo que tuvieron las investigaciones.

Se pusieron de acuerdo para ocultar los hechos, en la fabricación de la llamada verdad histórica, pues del informe se desprende cómo presentaron las cosas, cómo mintieron. En el informe se habla de cómo fraguaron, de cómo tramaron todo esto, apuntó López Obrador.

Ante la insistencia en las preguntas sobre la posible responsabilidad de Peña Nieto, dado que debió conocer el sentido de las investigaciones, dijo que, en su caso, sería potestad del juez determinar si el ex presidente estaría involucrado. Si la fiscalía o los jueces determinan que hay otros implicados, ellos lo van a decidir en absoluta libertad, subrayó.

Papel de militares