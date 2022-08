Lejos de una reducción presupuestaria, subrayó, en lo que resta del año, en 2023 y para el cierre de su sexenio, los recursos para los programas sociales se incrementarán; donde probablemente se den ajustes, aunque no va a faltar , será en los gastos operativos del gobierno.

En la conferencia de ayer se le preguntó por el riesgo de que algunos programas sociales no cuenten con recursos para el siguiente año, a lo que aclaró: No hay ningún programa de Bienestar que se quede sin presupuesto. Que la gente sepa, si escuchan que va a haber reducción de presupuesto de los programas de Bienestar, que sepan que es mentira, que es un invento, una calumnia de nuestros adversarios. ¡Así, categórico!

Vamos limpiando, limpiando, limpiando. Y creo que la gente va a optar por que se continúe con la transformación. De todas maneras, con los años que nos faltan se van a hacer muchas cosas. Se va a hacer lo mismo, si no es que más, en lo que falta que en lo que ya hemos hecho porque estamos avanzando mucho , planteó.

Es por convicción, porque estamos comprometidos a hacer realidad el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Y el presupuesto se va a orientar, mientras estemos en el gobierno, de manera preferente a atender a la mayoría de la población, y en especial a los pobres.

Dio dos ejemplos: un acuerdo con los gobiernos de poco más de la mitad de los estados, no todos , a fin de ampliar la edad para recibir la pensión por discapacidad. Actualmente la administración federal brinda ese apoyo a personas con esa condición desde la infancia hasta los 29 años, pero con este convenio se extenderá a todos los discapacitados hasta los 64 años de edad en las entidades que suscribieron el acuerdo. Para ello se dispondrá de 50 por ciento de recursos locales y el mismo porcentaje de fondos federales.

El otro ejemplo, explicó, es que para 2024 se duplicará la pensión de adultos mayores en comparación con lo que recibían al inicio del programa, además de que la edad para ser beneficiario se estableció a partir de 65 años.