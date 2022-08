La realizadora, también conocida como la Maga, forma parte de La Gremia, comunidad de mujeres en la industria cinematográfica que busca promover y generar proyectos con perspectiva de género. “Su objetivo principal es crear vínculos, redes de trabajo entre mujeres, porque lo que buscamos es que cada vez haya más crews femeninos, porque, como decían las compañeras, sí hay una gran diferencia al trabajar en uno 80-90 por ciento femenino. No tanto porque haya una pelea, o una guerra con los hombres, sino debido a que entendemos más esas brechas que tenemos y estamos más dispuestas a ser sororas, a comprender lo difícil que es hacer cine”, explicó la realizadora.

¿Quién nos ha dicho cómo se hace cine? Desde la historia de este arte nos lo ha dicho el sistema patriarcal, un sistema hegemónico, y siempre nos han dicho que así se tienen que hacer las películas, pero creemos que no es cierto, que tenemos que romper con esos esquemas , criticó Claudia Garibaldi, una de las cineastas que participa en la serie documental.

▲ Mientras ésta se filmaba. Foto cortesía Procinecdmx

Las cineastas proponen que el cambio de paradigma debe ser extremo, pues el cine hecho hasta ahora ha sido planteado por un sistema patriarcal que continúa repitiéndose. Radical no es golpear, romper y así, no necesariamente; violentar no. Nos referimos a romper con todo lo que nos han dicho, y cuestionar, y reflexionar para poder cambiar y transformar este medio que es sumamente violento , señaló la Maga.

Aiko Alonso, también integrante de La Gremia, considera que el contexto actual es resultado de la manera en que se ha producido el cine a lo largo de su historia. Hay una deuda histórica hacia el género femenino por todas las trabas, violencias, feminicidios que vivimos en el día a día , sostuvo la cineasta.

“Sí es separatista La Gremia, pero tiene este gran ideal de organizar a todas las mujeres del medio audiovisual para crear este frente a pesar de nuestras diferencias, porque el movimiento feminista no es fácil, no es fácil el activismo, tenemos puntos de vista distintos, pero quisiéramos trabajar con esas diferencias y tener una formación política que nos permita avanzar juntas en este camino”, admitió Garibaldi.

Tanto la serie documental como la comunidad de La Gremia aspiran a encontrar cineastas de todos los oficios y darles el mismo espacio, la misma categoría. El cine es sumamente jerárquico, autoritario. Entonces lo que queríamos era visibilizar a todos los oficios de las mujeres y disidencias sexuales porque en efecto hay una deuda histórica , concluyó Claudia Loredo.

Los capítulos de la serie Resistencias fílmicas están disponibles en la página de MICGénero y en el canal de YouTube de Procinecdmx.