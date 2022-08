No importa si ganas o no. Realmente es un desincentivo total para los jugadores. Para qué tendrías que dar todo, si no se reconoce. Es terrible porque somos una de las federaciones más exitosas y rentables para el país, y que estemos batallando así, es increíble.

El organismo rector del deporte sostiene que la máxima exponente del raquetbol mundial, Paola Longoria, además de Samantha Salas, Daniel de la Rosa Efraín Lara, Álvaro Beltrán, Javier Moreno, Hidelgard Gama y Nelson Valdés deben comprobaciones de gastos por 3 millones 930 mil 462 pesos.

Es muy triste

Es muy triste para los jugadores después de todo lo que han conseguido, que me los traten así , lamentó Perea. “Nosotros presentamos las solicitudes en tiempo y forma. Hace seis semanas tuvimos una reunión vía Zoom con la gente de Calidad del Deporte y Alto Rendimiento, para definir los certámenes que iban a ser aprobados”.

La postura de la Conade, apunta, fue que “no hay dinero, y dices ‘cómo’, las cosas debían de estar protegidas. Y les comenté, pues yo entré en 2017 (al frente de la Federación). Aparentemente para el organismo hay una ley en la que esas cosas no prescriben y después la desaparición del Fodepar, con el que se les entregaron recursos a jugadores y entrenadores, que enviaron sus comprobaciones por paquetería, pero al final de cuentas dicen ‘pues no, es que no has entregado nada’.