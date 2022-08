F

ui fan (entonces no era moneda corriente esta palabra) de la peña Tecuicanime y, desde luego, de Margarita y Antar –más de Margarita, que me perdone Antar. (No, no fui, soy, lo soy; de aquella, no sé ahora cómo ande, Tecuicanime, la de los 70). Para muchos, imposible ignorarlo, eso será llanísimamente ridículo. ¿Y? ¿Alguien de aquellos tiempos podría olvidar los molletes, el café, la cercanía, aquella, todavía tan cercana, cercanía?

No lo van a creer (claro que lo van a creer, soy yo mismo quien no acabo de creérmelo): En distintos momentos tapatíos –y ambos tan desafortunados, caramba– escuché en vivo a Bob Dylan (daba flojera, y muchísima, que su público, según eso nosotros, le diéramos flojera) y a Joan Báez, la preciosa Joan Báez, quien en auditorio que años después se caería, cantó bonito, como siempre, pero sin demasiadas ganas (igual se le agradece). Nos habíamos quedado aquella tarde dominical Lilia y yo luego de sorprendernos matutinamente con no sé quiénes además de Antar y Margarita y, ahora uno de mis grandes amigos, Víctor Martínez.

No inventes. ¿Gente así existe? Existe, Yáñez, me dije, y por ella existes. No sin ella. ¡Cómo! Y así llegamos al punto. Después de la Tecuicas…