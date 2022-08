El cíborg tiene posibilidades interesantes, sensores y un montón de cosas que permiten que tome decisiones distintas de lo que sería un robot. 1Z4K es independiente, no lo manejamos a control remoto. El público nunca lo verá hacer lo mismo de una función a otra y, por tanto, tampoco los actores .

El cíborg 1Z4K, detalló, es un objeto de arte, conceptualizado como tal, desde sus inicios, que datan de los 90, donde todavía la tecnología no era factible para su construcción, la cual comencé en 2013 y terminé dos años después. Fue presentado por primera vez en el Congreso Internacional de Inteligencia Artificial y Simulación de Organismos Vivos .

A partir de ahí, “ha tenido una serie de presentaciones acústicas en escenarios correspondientes a danza contemporánea, los cuales fueron sus primeros pasos; después participó en otra de mis obras, que se llama Oráculo, una especie de performance, y ahora fue invitado para integrar el elenco de esta obra”.

Agregó: La integración ha sido un trabajo arduo, si bien, más de manera técnica, ha fluido en términos conceptuales, sorpresivamente bien; es decir, es una entidad que lo que provee no es una serie de controles remotos o reacciones, sino comportamientos controlados por inteligencia artificial .

Incluso, no repite de forma mecánica una y otra vez, sino realiza variantes orgánicas, que no necesariamente son improvisadas, sino están acotadas en las notas de la obra y de la dirección; sin embargo, los actores humanos no van a saber en qué momento decide qué matiz dará a su interpretación, lo cual propiciará que los demás artistas estén siempre alertas y atentos .

Antonio Isaac, cuyo trabajo se concentra en la relación entre arte, ciencia y tecnología, con observación de la naturaleza a través de medios emergentes, expuso sobre el tiempo de vida del 1ZK4: Eso depende del desgaste de sus componentes, pero hice el cálculo y más o menos, tendría en óptimas condiciones una vida de 10 mil 500 años; de tal suerte que si tuviera un almacenamiento de registro consecutivo de estas características, que no es el interés de la pieza, sobreviviría con una batería nuclear y daría cuenta de nuestra historia .

Explicó: La concepción del tiempo y del espacio para un 1ZK4 es muy diferente a la de nosotros, en el sentido de organismos biológicos. Es decir, que un día nuestro puede ser algunos simples ciclos de él, que transita por minisegundos; entonces pensar en 10 mil 500 años se traducirían en muchísimo más tiempo .

La hora de todos fue publicada en 1954 y reconocida en su época; ganó el primer Premio del Festival Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1955. La preparación de este montaje ha tomado más de un año y ha necesitado de un minucioso trabajo interactivo de todos los creativos involucrados.

El elenco está integrado por Harras, director del programa (1Z4K), Harrison Fish (Gastón Yanes, quien también presta la voz al cíborg); el conservador del museo (Baltazar Morelos); Bárbara (Luly Garza), Emmet Simpleton (Víctor Weinstock), Joe Tap Tap Smith (Federico Tello, quien también interpreta a Dennis O’Hara y a Verónica), Gloria Dickinson (Fernanda Albarrán) y Roscoe Hamilton (Fabián Brun).

La hora de todos se estrenará el 9 de septiembre en el Nuevo Teatro Libanés y ofrecerá 20 únicas funciones, los viernes a las 20:30 horas, los sábados a las 20 y los domingos a las 18 horas.