an pasado cuatro presidentes y cinco gobernadores (de Guerrero), pero estamos firmes en la lucha por la cancelación definitiva de la presa La Parota, trámite para el cual sólo hace falta la firma del Presidente de la República, señaló Julián Blanco, uno de los fundadores del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), en el 19 aniversario de la organización.

Rodolfo Chávez, asesor de los ejidatarios, resaltó que en estas casi dos décadas en defensa del río Papagayo, la represión contra los opositores no ha cesado: 10 personas asesinadas, alrededor de 80 órdenes de aprehensión y 60 comuneros encarcelados son parte del saldo.

La organización, resaltaron los ejidatarios, es la que ha permitido el triunfo principal, que es que la presa no se haya construido porque el pueblo no la quiere , pero mientras no haya una cancelación definitiva, la amenaza continúa.

Mucha sangre y sufrimiento ha dejado la pretendida imposición del megaproyecto. Hoy la lucha se centra en la presentación con vida de Vicente Suástegui, desaparecido desde el 5 de agosto de 2021, como lo denunció su hermano y vocero del movimiento, Marco Antonio Suástegui Muñoz.