Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Sábado 6 de agosto de 2022, p. 25

Al reportar un avance de 85 por ciento en el proyecto Metro-Energía, autoridades capitalinas informaron que a finales de septiembre operará la subestación de El Buen Tono, con lo que, prometieron, habrá un mejor servicio en las líneas 1, 2 y 3.

Durante un recorrido por la obra, se reportó que la capacidad de la subestación es suficiente como para proporcionar energía a ciudades como Xalapa y Villahermosa, con lo que se garantizará el abasto por más de 40 años. La operación de la estación es parte de la inversión de 4 mil 500 millones de pesos que realiza el gobierno capitalino como parte del proyecto Metro-Energía, que además incluye la operación de cuatro transformadores, y un centro de control de energía.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, (CFE), Manuel Bartlett Díaz, coincidieron en que el proyecto implica una revolución tecnológica para el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

“Una inversión de 4 mil 500 millones de pesos, que son de esas inversiones que a lo mejor no son espectaculares, porque no es una nueva línea del Metro, o no es una obra gigantesca, representa dar larga vida a las líneas más antiguas del Metro de la Ciudad de México. Es decir, una obra fundamental de mantenimiento y operación profunda de modernización del Metro de la Ciudad de México que permite dar sustentabilidad al Metro de la ciudad.