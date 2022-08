Asimismo, reveló que después de concretar su fichaje con el club holandés no ha conversado con el técnico del Tri, Gerardo Tata Martino, a quien, dijo, le pidió consejo antes de tomar la decisión de salir del conjunto celeste para que me abriera un poco el panorama, sé que es un hombre muy sabio en el futbol y le tengo mucho respeto .

Me veo defendiendo la playera a muerte, no sé si voy a estar en la lista, pero puedo decir que en mis ojos está participar en la Copa del Mundo, quiero estar ahí. Cuando llegue el momento, si se da, estaré muy contento, y si no, seguiré intentándolo, no tiraré la toalla , señaló ayer en una conferencia virtual, donde además se mostraron todos los trofeos que el atacante de 21 años ganó con La Máquina, entre ellos el título de la Liga Mx obtenido en la final del torneo Clausura 2021.

Sé que era muy difícil que un jugador activo, comenzando el torneo, deje el club, y ustedes no me han cerrado la puerta, me han dejado volar y cumplir un sueño. Esta es mi casa, me cuesta mucho irme, espero algún día regresar y defender esta institución como lo he hecho desde hace mucho tiempo , mencionó.

Relató que en su caso, cuando recibió la oferta del Feyenoord, no lo pensó dos veces, toda vez que jugar en Europa era uno de sus objetivos a corto plazo. No podía desaprovechar esta oportunidad y decir que no, para mí es un sueño. No veo la necesidad de esperar un poco más si tienes la posibilidad de cumplir una meta. Sé que atravesaba un gran momento futbolísticamente hablando, pero también sé que esa racha puede continuar en la Eredivisie, que también es una gran liga, de muy buen nivel , comentó.

Finalmente, el apodado Chaquito consideró que será sumamente difícil igualar los logros del mexicano Hugo Sánchez en el futbol europeo; sin embargo, aseguró que lo tomará como ejemplo para destacar en la liga holandesa.