A

principio de los años 70, sin que recuerde la fecha exacta, una joven amiga me dijo que ya no era posible tolerar el terror que se ejercía contra el pueblo mexicano y que contra ese mal era necesario responder con las armas. Varios días después su madre llegó a mi casa, ya que la chica había desaparecido y no tenía idea dónde se encontraba. Yo también ignoraba su paradero. Posteriormente me enteré que esa muchacha se había convertido en guerrillera y había sido acribillada por el Ejército en el sureste de México.

El terror como política predominante en un Estado es por lo general coyuntural, aunque puede ser de larga duración, como en varios países de Europa ocupados por las tropas nazis. Sin embargo, el poder no puede solidificarse si uno se sienta sobre las bayonetas, como decía el marqués de Mirabeau. En el siglo XX han existido estados dinosáuricos, como los encabezados por los dictadores Leónidas Trujillo o Anastasio Somoza, que usaban constantemente la violencia contra sus propios pueblos. También hubo déspotas modernizadores, como los que encabezaron tiranías en el Cono Sur con objeto de aniquilar los movimientos populares y exterminar a muchos luchadores sociales.

Sin embargo, un Estado requiere en forma apremiante el consenso de sus gobernados y de ser posible su adhesión entusiasta; de lo contrario, los cimientos de su poder serán muy frágiles; en México, durante la década de 1960, hubo movimientos populares que impugnaron severamente al régimen autoritario prevalente y entre esos movimientos el que tuvo el punto cimero fue el estudiantil de 1968, brutalmente agredido el 2 de octubre de ese año. No hay que olvidar las luchas de los maestros y médicos, así como los alzamientos guerrilleros en varios lugares de la República.

Luis Echeverría Álvarez (LEA) arribó a la Presidencia en 1970. A inicios de esa década un grupo de intelectuales proclamó: Echeverría o el fascismo . Para ellos, si el gobierno continuaba con las prácticas represoras de la administración de Gustavo Díaz Ordaz, la nación caería en el abismo del fascismo y por ello había que apoyar a LEA, que de inmediato se presentó como legítimo heredero de espíritu juarista y de Lázaro Cárdenas.

Una de las maniobras más eficaces de LEA fue precisamente seducir a intelectuales famosos y además prohijar una efebocracia con objeto de lograr el apoyo juvenil a su gobierno, recordando que tanto los promotores ideológicos como los jóvenes habían sido decididos adversarios del genocida Díaz Ordaz; una meta sustancial del echeverrismo consistía en la neutralización y la domesticación de la izquierda, al presentarse él mismo como un magnífico abanderado de las luchas populares, no sólo en México, sino en varias partes del mundo. Con sus típicas artimañas, sembró la confusión y provocó multitud de resquebrajaduras entre los grupos de luchadores avanzados.