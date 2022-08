Mo Ostin fue único , tuiteó Davis. La compañía que presidía era verdaderamente única en su manejo muy especial de artistas y la extraordinaria profundidad y variedad de talentos en su lista. Los artistas de Mo impactaron profundamente la música y la cultura contemporáneas .

Bajo el liderazgo de Ostin, Warner fichó a Hendrix cuando el guitarrista apenas era conocido más allá de la escena de los clubes londinenses, a Fleetwood Mac cuando eran un acto de blues y Grateful Dead cuando su leyenda estaba confinada al Área de la Bahía. John Lennon y Yoko Ono, George Harrison, Nirvana, Madonna, Eric Clapton, James Taylor, Prince, REM y Guns N’Roses estuvieron entre los otros artistas que se unieron a Warner.