Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de agosto de 2022, p. 7

Alejandro García Villalón, Virulo, es un músico y cantautor con medio siglo de trayectoria, autodefinido como un trovador que hace humor y pugna por que sea levantado el bloqueo estadunidense y la campaña de odio irracional contra la pequeña isla .

El músico, de 67 años, en entrevista con La Jornada, comentó sobre el inteligente y divertido show que protagonizará en el recinto de Coyoacán: Estrenaré algunas canciones, y expondré mi posición frente al humor, sobre cuál es el que me gusta y defiendo. Siempre he dicho que es hecho por personas que hablan en serio, pero los demás se ríen. A diferencia de los cómicos, los humoristas buscan una sonrisa más que una carcajada .

Detalló: Detrás del trabajo de los humoristas siempre se va a encontrar una reflexión seria y a veces profunda, porque su objetivo no es provocar carcajadas en el público, sino que la gente sonría y medite .

Humor constructivo

Para Virulo existe mucho humor que tiene su origen en el odio, el cual es destructivo y utilizado para atacar, burlarse, sin entender de qué se trata. Yo defiendo el que sea más amable, constructivo y solidario .

En realidad, en todas mis facetas y lo que he hecho en la vida ha sido con esa óptica; me he dado cuenta, luego de muchos años de trabajar en el humor y la comicidad, que es importante no ser agresivo, ni ponerse del lado del odio al hablar .

En este sentido, sostuvo el músico, desde que se inició la pandemia y Donald Trump arreció el bloqueo contra Cuba, así como su tremenda campaña de odio, fue no sólo para apretar al país, sino para que la gente se sienta a disgusto. Una de las cosas que me han hecho radicalizarme en ese sentido es escuchar a los propios cubanos pidiendo una intervención armada en la isla .

Esta situación es de lo más horrible y ahí se acaba la conversación racional, pues cómo se va a pedir que un gobierno como el de Estados Unidos intervenga en Cuba, ¿qué piensa la gente?, que las bombas vienen con nombre y apellido... los estadunidenses tratan de hacer en la isla lo que han hecho en Medio Oriente. Es irracional por parte de todas las personas que han encabezado y alimentado esa campaña de odio .

Asegura que durante estos dos años en que ha pasado en Cuba “vi lo que hizo el gobierno durante la pandemia, pues no le quitaron el salario a nadie; se pasó el aislamiento de una manera no tan angustiosa, como en el resto del mundo, gracias a eso. Pero pese a todos los ataques y carencias, en mi país hubo cinco vacunas y toda la población fue inoculada, en mi caso y en el de mi familia tenemos la Soberana y ahora mismo ya se tiene otra nueva para el omicrón.

País que salva vidas