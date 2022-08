Reyes Martínez Torrijos

Miércoles 3 de agosto de 2022

La crónica La fuga de Siberia en un trineo de renos, escrita por León Trotsky, lo muestra en su aspecto más humano, joven, que todavía tiene una frescura en la expresión ; entonces, sus vinculaciones políticas no se han establecido ni su formación filosófica ha finalizado , explica el escritor Leonardo Padura a propósito de ese libro, que será presentado mañana.

El narrador cubano, autor de la reconocida novela El hombre que amaba a los perros, protagonizada precisamente por Trotsky, dice a La Jornada en charla telefónica desde La Habana que el texto, publicado por Siglo XXI Editores por primera vez en español y traducido del original en ruso, exhibe a un Trotsky “tal como era en esos momentos; tiene una frescura en la expresión de lo que piensa y lo que siente, que después se verá comprometida.

“El lector encontrará a un escritor que todavía no tiene el dominio del oficio que va a tener después (…), pero hay una serie de preocupaciones, miradas hacia la realidad y el ejercicio literario que ya están presentes. Eso es lo que pasa en este pequeño texto de Trotsky que se ha publicado y ha tenido una difusión que me sorprende y me resulta muy interesante.

“Leer a Trotsky, todavía en un proceso de formación ideológica y de formación cultural de La fuga de Siberia en un trineo de renos –traducido por Irina Chernova–, me resultó muy agradable porque tiene ahí una gran capacidad narrativa de penetrar en los ambientes, en los personajes y las situaciones, así como esa gran capacidad descriptiva.”

Padura menciona que una de las razones para esta atención entre los especialistas de Trotksy es que ahí encuentran el origen de esa figura que madurará en los siguientes años y se convertirá en el gran político, líder y escritor que fue en los siguientes años.

Leonardo Padura (La Habana, 1955), autor de la presentación en La fuga de Siberia en un trineo de renos, explica que “Trotsky ocupa un espacio importante en la historia del siglo XX mexicano porque cuando llega al país, éste vive un momento decisivo. Coincide en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas y la etapa en que se está institucionalizando el proceso revolucionario que había comenzado 20 años antes. Trotsky está cerca de este proceso.

Alrededor suyo están otras figuras que tienen una proyección universal: Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, dos de los grandes artistas mexicanos del siglo XX; además, está la historia de que tuvo un romance con la pintora Frida Kahlo.

El novelista menciona que “algo curioso respecto a la importancia de la figura de Trotsky es que cuando fue asesinado en 1940 prácticamente estaba solo. Era un momento de gran polarización de las ideologías, ya comenzada la Segunda Guerra Mundial. Todas las fuerzas de la izquierda se alinean con la Unión Soviética, dirigida por Stalin. Sin embargo, el crimen le vuelve a dar una fuerza a su personalidad, a su figura, y comienzan nuevos movimientos trotskistas sobre todo en América Latina.