La Fiscalía General de Justicia, sin embargo, no ha podido detener a Juan Carlos García, ex esposo y presunto autor intelectual de la muerte de Abril, por lo que es un gran pendiente que tiene con la familia de la mujer , afirmó.

El 6 de septiembre, además se iniciará el juicio intermedio para los otros siete involucrados en el caso, debido a que el Poder Judicial capitalino no ha permitido acumular los casos y en éste se imputará a los autores materiales el delito de asociación delictuosa.

En esta primera jornada procesal, explicó, se definirá el orden de desahogo de las pruebas, que incluyen los testimonios de la familia de Abril, del abogado que estaba en el momento que le dispararon el 25 de noviembre de 2019, la necropsia y las mecánicas de hechos y de lesiones.

Además, las intervenciones de comunicaciones privadas, informes de la Policía de Investigación y periciales en materia de sicología forense y trabajo social que establecen el ciclo de violencia que vivía, para demostrar que hay una razón de género , señaló.