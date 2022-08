Afp

Periódico La Jornada

Martes 2 de agosto de 2022, p. 9

Los Ángeles., Beyoncé eliminará de su nueva canción Heated un término despectivo para las personas discapacitadas, aseguró un portavoz, tras protestas de activistas que lo consideraron de esa forma.

La megaestrella de pop volverá a grabar el tema de su último álbum Renaissance en el que originalmente cantaba la letra Spazzin’ on that ass, spazz on that ass.

Coescrito con el rapero canadiense Drake, el tema parece utilizar la palabra spaz en el sentido coloquial de perder temporalmente el control o actuar de forma errática. Defensores de esta discapacidad señalaron que la palabra deriva de espástico, adjetivo de un trastorno motor que implica rigidez muscular y movimientos torpes que padecen 80 por cineto de las personas con parálisis cerebral.