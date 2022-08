Enfrenta Barbara Kruger la verdad, las creencias y el poder

▲ La instalación Thinking of you. I mean me. I mean you (Pensando en ti. Quiero decir en mí. Quiero decir en ti), de Barbara Kruger, es organizada por el Museo de Arte Moderno, en Nueva York, el Instituto de Arte de Chicago y el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Foto tomada de la página del Museo de Arte Moderno de Nueva York

Merry MacMasters Periódico La Jornada

Martes 2 de agosto de 2022, p. 4 La artista estadunidense Barbara Kruger (Newark, 1945) busca hacer obra que una las seducciones del pensamiento optimista con la realidad de haber sabido mejor . Una crítica franca, incisiva e ingeniosa de la cultura popular, Kruger recibió una comisión por parte del Museo de Arte Moderno, en Nueva York, para cubrir las superficies del espacio nombrado Atrio Familia Marron, con textos audaces acerca de la verdad, las creencias y el poder. Thinking of you. I mean me. I mean you (Pensando en ti. Quiero decir en mí. Quiero decir en ti) es una instalación de grandes dimensiones que refleja el prolongado interés de Kruger por la arquitectura con la finalidad de sumergir al visitante en un ambiente provocador, desde múltiples puntos de entrada y perspectiva. La pieza explora las formas en que las relaciones entre el poder espacial y el político invariablemente se relacionan con reflexiones sobre inclusión y exclusión, dominación y voluntad propia. El trabajo de Kruger emplea los pronombres yo , tú , nosotros , así como declaraciones atrevidas para que el público cuestione lo que ve y escucha en los medios, y de qué forma estos mensajes moldean las identidades y la sociedad. Aborda al espectador de forma directa como una manera de exhibir las dinámicas del poder que subyacen debajo de la identidad, el deseo y el consumismo. A lo largo de más de cuatro décadas, la artista ha combinado imágenes tomadas de fotografías encontradas en las revistas, la televisión, el video y los periódicos, con un lenguaje conciso y provocativo. Esto, con el fin de recrear exploraciones de relaciones sociales imbuidas con su sentido de urgencia y humor. En 2016, preguntas como ¿quién sigue órdenes?, ¿quién reza más fuerte?, ¿quién muere primero? y ¿quién ríe al último? invadieron la estación Bellas Ares del Sistema de Transporte Colectivo Metro, como parte de Empatía, proyecto que Kruger creó especialmente para México, que retomó preocupaciones suyas en torno al discurso de las personas.