Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 2 de agosto de 2022, p. 27

Tras la prisión preventiva justificada impuesta al ex director Jurídico y de Gobierno de la entonces delegación Benito Juárez, el panista Luis Vizcaíno, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se siga un proceso contra este ex funcionario, aunque aseveró que al sector conservador no le importa eso y seguirán votando por éstos, pues entre más fachos, más apoyos .

Al referir que en esa demarcación la ciudadanía se ha inclinado por el panismo, pese a que desde el movimiento progresista se han tenido buenos candidatos –como en su momento Bernardo Bátiz–, durante la mañanera de ayer, y sin que mediara pregunta, el mandatario subrayó:

“Podría pensarse, ‘es que gobiernan muy bien”, (pero) acaba de darse a conocer que el abogado de esa delegación gobernada por el PAN, para dar permisos de construcción de edificios habitacionales pedía departamentos. Nada más que eso casi no se sabe; eso se los comento a ustedes aquí, donde no nos escuchan ni nos ven en corto, porque eso no lo van a ver en la prensa, no lo van a escuchar en la radio ni lo van a ver en la televisión”.