Añadió que el agresor se enfureció con el vendedor luego de que éste hizo pedidos insistentes de monedas sueltas.

El sospechoso fue identificado como Filippo Ferlazzo, de 32 años. Su abogada pidió que se le realice una examen siquiátrico, al aducir que tiene una invaldez civil reconocida del ciento por ciento y está diagnosticado como bipolar. ¿Qué he hecho? No quería. No sé cómo pudo pasar. Lo siento, me disculpo , dijo Ferlazzo a su abogada.

Para la familia de Ogorchukwu las disculpas de Ferlazzo no son suficientes. Ahora necesitamos justicia, no venganza. Es difícil entender lo que pasó , aseveró el abogado y portavoz de la familia Francesco Mantella, quien preguntó qué hubiera pasado si Alika hubiera sido italiano o estadunidense .

Ogorchukwu, casado y con dos hijos, se puso a vender en las calles luego de ser atropellado y perder su empleo debido a las lesiones, explicó Daniel Amanza, dirigente de la asociación ACSIM para inmigrantes en la provincia de Macerata, en la región de Las Marcas.