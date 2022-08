Es cierto, que hace muchos años estuve casada, fui feliz, pero duró poco mi matrimonio; en esta búsqueda he tenido parejas, pero algo pasa y luego te absorbe tanto el trabajo que no lo aguantan. Es importante amarnos y respetarnos a nosotras mismas antes que nada y no podemos aceptar algo de lo cual ya se sabe el final, señaló.

La actriz, quien participa en la obra Busco al hombre de mi vida... marido ya tuve, se ha enfocado en tener tranquilidad, ser feliz, en tener paz y amor. Es difícil encontrar una pareja que coincida con tus sueños, valores y forma de vida; te tienen que gustar hasta sus pasatiempos, comportamiento y educación. Sé lo que no quiero e inmediamente veo lo que no gusta, pero tampoco ha llegado esa persona que tenga química conmigo .

▲ Munguía señala que la musicalización en vivo de la obra la hace más divertida. Foto cortesía de la producción

Acerca de su personaje, Munguía contó, en entrevista con La Jornada, que “Daniela es una viuda que tuvo un buen matrimonio de 10 años; está contenta de haberse casado, amó a su marido, pero se quedó sola y gracias a sus amigas, consejos y locuras conoce antros –a los que ya no iba– o les platica sobre sus desventuras, juegan y son cómplices”.

Un personaje que cree en el amor

Este personaje cree en el amor, está soltera, busca al hombre de su vida, de salir adelante, ser feliz, alcanzar sus sueños y conquistar sus retos , lo cual también se refleja en la vida de la actriz y coincide totalmente conmigo; no soy viuda ni tengo marido .

El trío de mujeres hace escenas breves de hombres, en situaciones diferentes, en cómo reaccionan unos y otros, lo cual me da oportunidad de hacer comedia, además de ponerme un bigote y un sombrero, que propicia las carcajadas de la gente .

La obra, precisó, está musicalizada en vivo, lo cual la vuelve muy alegre; cada cuadro lo rematan con una canción, de mujeres, ya sabes . Las protagonistas resuelven situaciones para las que no fueron preparadas. Comparten experiencias, indagan y exploran juntas nuevos caminos con dos objetivos bien definidos: Encontrar al hombre de su vida y reírse de los candidatos que ofrece el mercado y de sí mismas.

Convencida de que es mejor sola y feliz que andar azontándonos por las calles , Munguía espera sin prisa al hombre con quien compartirá su vida y si no llega, no importa, pero hay que ser felices siempre .

Sobre las viviencias y obstáculos, Lourdes Munguía sabe que nada es peor o mejor, sino que hay que ver las cosas con optimismo; si uno se cae, se lavanta, sonríe y a seguir caminando. En las ocasiones en que no me ha ido bien, he aprendido mucho; eso me ha enseñado a tener otras opciones, pero siempre ver y seguir hacia adelante .

En Busco al hombre de mi vida... marido ya tuve, basada en el best-seller de Daniela Di Segni, con adaptación de Andrés Tulipano, que también realiza gira al interior del país, participan Isabella Camil y Ana Patricia Rojo. Se presenta en el teatro Xola Julio Prieto, en Eje 4 Sur 809, colonia del Valle Norte. Funciones: sábados a las 18 y 20:30 horas y domingo 17 y 19 horas. Cerrará temporada el 25 de septiembre.