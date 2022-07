Durante la Segunda Guerra Mundial comenzó una exitosa carrera de modelo pin up, lo que le permitió conseguir contratos cinematográficos con 20th Century Fox y Columbia Pictures. Actuó en cintas como The Asphalt Jungle, de John Huston; All About Eve, de Joseph L. Mankiewicz; Don’t Bother to Knock, de Roy Ward Baker; Niagara, de Henry Hathaway; Gentlemen Prefer Blondes, de Howard Hawks, y How to Marry a Millionaire, de Jean Negulesco, entre otras. Sus imágenes de desnudos se utilizaron como página central y en la portada del primer número de Playboy. En 1954 fundó su propia productora cinematográfica en compañía del fotógrafo Milton Greene: Marilyn Monroe Productions. Durante esa época se dedicó a construir la compañía y comenzó a estudiar el método de actuación con Lee Strasberg en el Actor’s Studio. Monroe completó 29 películas en su carrera.

El ciclo que Filmoteca de la UNAM dedica a la siempre recordada Marilyn Monroe, a 60 años de su muerte, se proyectará en las salas Julio Bracho y Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario a partir de hoy. La programación puede consultarse en https://www.filmoteca.unam.mx/