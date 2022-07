Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de julio de 2022, p. a11

Elvira Aracén, ex arquera de la selección femenil mexicana, indicó que es lamentable que la otrora futbolista Maribel Domínguez, una persona admirada por muchos, esté involucrada en temas de acoso y maltrato. No sé si lo que dicen de ella es verdad o no, pero lo cierto es que este asunto dañará la credibilidad y la imagen del balompié femenil mexicano .

Marigol, quien se desempeñaba como entrenadora de la selección femenil mexicana Sub-20, fue cesada definitivamente del cargo el pasado lunes, junto con su cuerpo técnico, luego de una investigación por denuncias de acoso y abuso contra algunas jugadoras de dicho representativo.

Aunque la Federación Mexicana de Futbol (FMF) reportó que en la indagatoria no se encontraron pruebas de las acusaciones, informó que sí halló evidencia de conductas inapropiadas , por lo cual decidió separar a todo el cuerpo técnico.