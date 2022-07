Fue tardado encontrar el asteroide, ya que tenía que analizar varias imágenes cuidadosamente, que no se me pasara nada; fue complicado por fallas ocasionales del software que me confundía, pero una vez que lo identifiqué me sentí muy orgullosa , contó Ashley.

Proceso de catalogación

La astrónoma Cassidy Davis, coordinadora de la IASC, destacó que Ashley realizó observaciones originales durante la campaña. Las detecciones de asteroides se mantienen en la base de datos del MPC durante muchos años, hasta que haya un número suficiente de observaciones que confirme completamente la órbita. Ese proceso generalmente toma de seis a 10 años, momento en el cual el asteroide es numerado y catalogado por la Unión Astronómica Internacional. Los numerados pueden ser nombrados por sus descubridores.

Ashley ha participado en varias campañas del IASC y está a la espera de que le confirmen el descubrimiento de otros cinco asteroides. Al preguntarle qué nombre le pondría al que ya se confirmó, contestó que es una pregunta difícil de responder, tengo todavía algunos años para pensarlo. La identificación de nuevos asteroides es muy importante porque qué tal que alguno de ellos llega a chocar contra la Tierra. Por eso es relevante que expertos y los jóvenes interesados en la astronomía que tenemos la oportunidad de descubrirlos, lo hagamos .

La SAU también informó que Ashley, quien recién terminó la primaria en Jojutla, Morelos, fue seleccionada para participar en la olimpiada del conocimiento en su entidad.