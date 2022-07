E

varisto Castañón Flores tenía 34 años cuando los militares se lo llevaron junto con 86 jefes de familia y Adelina Morales, madre embarazada. En la madrugada del 8 de septiembre varias personas despertaron por los ladridos de los perros. Escucharon automotores. Antes de que amaneciera los guachos sitiaron la comunidad e irrumpieron en las precarias viviendas de El Quemado. Levantaron a todas las familias. A punta de fusil, agredían a los hombres y tiraban todo en busca de armas. Les ordenaron concentrarse en la comisaría. Dispusieron que los hombres y niños estuvieran al frente. Las madres forcejearon con los soldados y permanecieron a su lado.

Exigieron a los padres de familia su nombre completo. Gritaron que guardaran silencio. El capitán les exigió: ¿Quiénes están con Lucio? Sabemos que varios andan con él . El barullo de los pobladores generó más enojo. Interpretaron que había complicidad. El militar al mando los increpó: “¿Con que no saben nada?, ¿tampoco saben quiénes participaron en las emboscadas? ¡Llévenselos! –ordenó a la tropa–. ¡Vamos a ver si no hablan!”

Los soldados golpearon a los hombres. Los maniataron, les vendaron los ojos y los llevaron a un viejo caserón. Evaristo recuerda que Ignacio Sánchez, el principal del pueblo, fue de los más golpeados. Se lo llevaron a rastras. Las madres trataban de rescatar a sus hijos, sin que los golpes las doblegaran. Optaron por encerrarse en casa con sus niñas. La resistencia de los pobladores obligó al capitán a pedir refuerzos, que llegaron en helicópteros para evitar otra emboscada guerrillera en las estribaciones de la sierra. Les ordenaron que trasladaran a los detenidos por aire. Los rostros de varios campesinos eran irreconocibles. Los mayores, como don Ignacio, no podían levantarse. Las lesiones ensangrentadas en costillas y piernas les impedían caminar. El suplicio era parte de la venganza de los militares, que no dejaban de patearlos.

Los vamos aventar al mar , amenazaron los guachos en el aire. Los señalaban de haber participado en la segunda emboscada que la guerrilla tendió al Ejército en la Sierra de Atoyac. Todo el gobierno subió al pueblo porque decía que aquí había estado el maestro Lucio y que nosotros éramos de su grupo. La verdad aquí no vino. Estuvo en el Refugio y en otras rancherías de aquí cerca. Evaristo, a sus 84 años, rememora que 15 días antes, en el camino hacia Paraíso, la gente de Lucio emboscó al Ejército. Fue en Arroyo Oscuro, por el río Santiago. Dicen que hubo como 18 muertos, 20 soldados capturados y varios heridos. No sabemos por qué creyeron que habíamos sido nosotros. Un maestro nos explicó que los militares reportaron a sus jefes que aquí en El Quemado habían encontrado cosas personales de los soldados que mataron. Nos torturaron, desaparecieron a tres compañeros y don Ignacio murió en la cárcel de Atoyac.