Chico Che Chico fue invitado a una gira llamada Tropitour, con agrupaciones como La Sonora Santanera, Los Askis y El Grupo Ilusión, entre otros. Tras convivir con Andrés Terrones, uno de los cantantes fundadores de la santanera (también originario de Tabasco), se quedó con la idea de hacer algo y “María Cristina, un tema cubano, quedó afín, porque se reflejó esa afinidad entre la sonora y Chico Che”.

En 1989, cuando Chico Che murió, Roberto Carlos era muy niño, y él no estuvo para acompañarme en la carrera, pero los primeros instrumentos que tomé fueron los que él usaba. En la adolescencia, el gusto fue propio por seguir, aprender y estudiar. Terminé dando clases y haciendo música para campañas... Aún recuerdo las guitarras con las que mi papá hacía su rock y eso es algo que desde niño me llamó la atención. Ver esos sintetizadores y esas guitarras roqueras fue muy llamativo para mí .

–Hijos de grandes personajes que se dedican a lo mismo tienen el compromiso de llenar zapatos, pero también pueden tener puertas abiertas, por el nombre. –Se le comenta.

–Ambos se viven así, pero luego de 30 años de la repentina muerte de mi papá no lo siento tanto. Cuando escuché sus canciones no tenía conciencia de que eran muy conocidas, y que él era un ídolo, un hombre que había llegado a un lugar emocional para la gente, tanto como lo hizo Rigo Tovar. Ahora que soy adulto y me dedico a la música, estoy seguro de que siempre fue lo que me gustó y no sentí ese compromiso de llenar zapatos. Al contrario, para mí, como para muchos, las canciones de Chico Che son nuevas, y las estamos redescubriendo. Es un legado y editarlas es recordarlo. Mi enfoque es por ahí, nunca por el lado de si podré ser mejor”.

Roquero

–En las rolas de Chico Che hay sencillez, pero también trasfondo social y hasta político.

–Así es, pero lo importante es cómo pueden sumar esas canciones a la sonoridad de hoy día, con todos esos nuevos recursos de producción. La gente es la que decide si le gusta o no. También basamos nuestro proyecto en lo social, pero te recuerdo que mi papá era roquero. Fusionaba la cumbia con el rock y eso me llamaba la atención. Grabó dos discos de ese género y a partir de una alineación de grupo de rock: batería, guitarra, bajo y teclados, añadió las percusiones, sólo un metal que era el saxofón y eso le dio un sonido único a su música y a las pautas establecidas en ese tiempo. Crear esa mezcla proporcionó un sonido ecléctico, algo totalmente original y eso es algo que se destaca mucho: la creación de un estilo que es su aportación a la cultura popular. Recuerdo que en su última etapa entraron al mercado sintetizadores como el Yamaha Dx 7, o los Korg y Roland, que le dieron sonido a muchos grupos de rock de la época; él los incorporó para hacer cumbia.

Chicho Che Chico califica a su padre como un personaje con una gran gama de colores. La gente que lo siguió sabía de su compromiso para dar voz al pueblo .