La Habana

Periódico La Jornada

Lunes 25 de julio de 2022, p. 7

Prensa Latina. El museo Ernest Hemingway en esta capital celebró el jueves pasado 60 años de haberse creado, como testigo indiscutible de la alianza cultural entre el escritor estadunidense, Premio Nobel de Literatura, y Cuba.

El 2 de julio de 1961, tras la muerte del reconocido literato, autor de icónicas obras como Adiós a las armas y Fiesta, el líder cubano Fidel Castro acudió a la finca Vigía, devenida pinacoteca, para la lectura del testamento en presencia de su ex esposa Mary Welsh.

La primera vez que ambos coincidieron fue en el concurso internacional de pesca de la aguja, el domingo 15 de mayo de 1960, cuando Hemingway salió a la mar en su yate Pilar y el dirigente de la nación caribeña, acompañado del comandante guerrillero Ernesto Che Guevara, lo hizo en el yate Cristal.

Al concluir el día ambos se reunieron en el muelle. Se desconoce si alguna vez lo visitó en la finca Vigía, pero algunos manifiestan el interés del intelectual por comentarle cuestiones de la política estadunidense que él debía tener presente , indicó el periodista Ciro Bianchi en exclusiva a Prensa Latina.

En 1975, durante una conversación entre Fidel Castro y los estadunidenses Kirby Jones y Frank Mankiewicz, devenida posteriormente en el libro With Fidel: a portrait of Castro and Cuba, el abogado y político aseguró: “De los autores estadunidenses, Hemingway es uno de mis favoritos (…) Conocía sus obras desde antes de la revolución (…) hablaba de la retaguardia de un grupo guerrillero que luchaba contra un ejército convencional (…) Esa novela fue una de las obras que me ayudó a elaborar tácticas para luchar contra el ejército de Batista”. La última etapa de su vida en Cuba la pasó en la finca Vigía, ubicada en las alturas del barrio San Francisco de Paula, a 15 kilómetros del centro de La Habana. Ésta se encontraba en estado de abandono cuando Hemingway y su tercera esposa, Martha Gellhorn, la compraron en 1940.