▲ El francés Christophe Laporte, del equipo Jumbo-Visma, se adjudicó la etapa 19 del Tour de Francia, la primera victoria gala en esta edición de la Grande Boucle. La clasificación general no sufrió cambios en este recorrido de 188 kilómetros con final en Cahors, que tuvo una breve interrupción hacia el 30 debido a una manifestación pacífica de militantes en favor del medio ambiente. El líder, el danés Jonas Vingegaard, coequipero de Laporte, tiene ventaja de 3.26 minutos sobre el campeón defensor, el esloveno Tadej Pogacar. El ciclismo local no se apuntaba una victoria en su carrera estrella desde la primera jornada de la edición del año pasado, cuando se impuso Julian Alaphilippe. Otras naciones históricas del ciclismo como Italia, España y Colombia aún no suben al podio. Foto Afp