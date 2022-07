Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 23 de julio de 2022, p. 9

Miguel Piojo Herrera, técnico de Tigres, aseguró que los comentarios que hizo sobre el nuevo refuerzo de Pumas, el brasileño Dani Alves, se malinterpretaron; asimismo, reconoció que es un gran jugador y le dio la bienvenida al futbol mexicano.

Hace unos días, cuando se especuló sobre el presunto interés del conjunto regiomontano por el ex integrante del Barcelona, el timonel señaló que fichar a un elemento de 39 años, como Alves, no aportaría mucho en el tema futbolístico, pero sí en lo mediático. A su vez, el también seleccionado brasileño respondió a las declaraciones del Piojo mediante un mensaje en su cuenta de Twitter: ¡El pinche güey maneja el tiempo ahora!

Tras confirmarse el pasado jueves la llegada de Alves a Pumas, el timonel de Tigres explicó dichos comentarios.

“Ustedes (prensa) toman cualquier cosa para hacer un problema, dije: ‘a cualquiera (equipo) que llegue Alves, es un extraordinario jugador’, no era la posición que yo necesitaba en ese momento y no tenía plazas de extranjeros. En ningún instante señalé que no era bueno, si es el más exitoso de toda la época del futbol, ¿cómo voy a decir esa estupidez?