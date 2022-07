El café soluble se elabora con variedades de menor calidad, fundamentalmente robusta, y otros ingredientes, incluido azúcar y saborizantes artificiales. Sus fabricantes no tienen empacho en utilizar granos defectuosos, viejos, fermentados, verdes, pasados de maduros o de secado.

El mandatario desestimó los señalamientos de los cultivadores del aromático. En la ceremonia de inauguración de la nueva planta de la trasnacional en Santa Rita, Veracruz, que comienza con un año y medio de retraso, dijo: siempre hay quejas tanto en lo de la leche, como en lo del café, pero no han abandonado México y México no va a dejar de apoyar a Nestlé .

Su producción era casi inexistente en el siglo XIX. Se incrementó, sobre todo, en las antiguas colonias francesas, bajo la demanda de precios menores y la expansión del consumo de café instantáneo. Los tostadores se encargaron de incorporarla en las mezclas corrientes y en marcas nuevas y baratas, para bajar precios a costa de su calidad. Se demostró así que, tal como decía un asistente a la Convención Nacional de Café en 1959, no existe casi nada que el hombre no pueda hacer un poco peor y venderlo un poco más barato .

El cultivo de robusta tiene una ventaja: mientras sus árboles tardan dos años desde que son plantados hasta su recolección y producen más. Además, se siembra en predios de menor altitud. En cambio, los cafetos de arábica tardan cuatro años en dar frutos.

Diversos personajes reclaman para sí el título de inventores del café instantáneo. Sin embargo, un belga avecindado en Guatemala, de nombre George Washington, fue el primero en concebir la idea de refinar cristales de café a partir del aromático elaborado. En 1910 comenzó a comercializar su Café Refinado G. Washington . La Primera Guerra Mundial impulsó el consumo de los solubles. La industria creció después de la segunda conflagración mundial. Empero, fue en 1950, a raíz de que se disparó el precio del grano tostado, cuando se incrementó la demanda de café en polvo. No obstante que su producción requiere una cuantiosa inversión original, su elaboración cuesta menos que uno normal.

México es un país donde se cultivan cafés arábigos de gran calidad, muchos de ellos crecidos con sombra (conservando el medio ambiente y las aves silvestres), y orgánicos. Produce 4.5 millones de sacos. A pesar de las crisis y las adversidades, quienes los siembran, cuidan, cosechan y procesan, son, en su mayoría, campesinos pobres, muchos de ellos indígenas. Es un absurdo cambiar su producción por variedades robustas destinadas a abastecer la fabricación de solubles.

Jorge Castro, un viejo líder campesino del sur de Sonora, acostumbraba contarles a los gobernantes en turno la fábula del leñador y el oso.

Un leñador que trabajaba en el bosque –decía– es, de repente, atacado por un oso. Ve a los lados buscando ayuda. No tiene éxito. Está solo; no hay quién lo auxilie. Mira entonces al cielo y clama:

–Diosito, si no me vas a ayudar, por lo menos no te pongas del lado del oso.

Desde hace poco más de 40 años, los pequeños caficultores, organizados en cooperativas autogestionarias, se lanzaron a la aventura de construir un mercado justo, comercializando granos cultivados sin sangre y sin tóxicos, apreciados por consumidores en todo el mundo. Dicho sea con todo respeto, como el leñador del cuento, si Diosito no los va a apoyar, se esperaría que, por lo menos, no se colocara en el bando del oso.

Twitter: @lhan55