El mandatario indicó que no ha recibido una respuesta a su planteamiento y no la demandará, pues tengo que ser respetuoso, tengo que esperar a que lo analicen y se den sus tiempos .

Al hablar del contenido de esa misiva, dijo que en ella explica a su homólogo de Estados Unidos que Assange no cometió delito alguno. “Él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano (…) Detenerlo iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión y a la libertad”.

Sobre su visita a la capital estadunidense, indicó que tanto Biden como la vicepresidenta de aquel país, Kamala Harris, recibieron y trataron con afecto a la delegación mexicana y de mucho respeto hacia México.

En pleno Despacho Oval, López Obrador planteó a su par estadunidense tener arrojo para impulsar la transformación de aquel país. Ayer se le preguntó al respecto: ¿cómo vi yo al presidente Biden? Con interés en atender las cosas. Son sistemas políticos que llevan mucho tiempo aplicando una determinada estrategia en lo económico, en lo político .

Aunque remarcó que si ese país no acepta que necesita fuerza de trabajo y se atreve regularizarlo, no saldrá de la crisis. Si no hay arrojo, no hay porvenir .

En el tema de migración, ejemplificó, mientras su gobierno considera que hay que llevar programas sociales con entrega de apoyos directos a la gente en Centroamérica, Estados Unidos plantea motivar que las empresas inviertan en esas naciones para la generación de empleos, lo que toma mucho más tiempo.