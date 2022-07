Alonso Urrutia y Emir Olivares

Durante el operativo en el que la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) logró la reaprehensión del narcotraficante Rafael Caro Quintero no tuvieron injerencia directa miembros de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y, aunque hace tiempo se les solicitó información, no se entregó, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay cooperación cuando se requiere, pero últimamente no ha habido, no hay. Estamos hablando de equipos, de drones .

–¿La DEA no respondió a esta solicitud?

–No, sí, pero no fue posible que se realizara la investigación que se les estaba solicitando en este caso. Y a partir de ahí, y desde antes, la Secretaría de Marina de México llevó a cabo toda la investigación y la aprehensión del señor Caro Quintero –respondió en su conferencia.

Rechazó que la captura se desprenda de su reciente visita al presidente Joe Biden en Washington: No, no trato estas cosas. Son acuerdos que tienen que ver con intereses nacionales. Un presidente de México no puede ir a tratar con un presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente. A lo mejor lo hacían antes, nosotros no. Somos un gobierno independiente, actuamos de conformidad con nuestra Constitución y nuestras leyes. Ya no es el tiempo en que se arrodillaban los presidentes .

Maniobras legales

Comentó que desde su arresto, Caro Quintero empezó acciones legales para evitar la extradición que solicita el gobierno estadunidense, promoviendo amparos ante un juzgado en contra de los cuales ha respondido la Fiscalía General de la República y la Semar. Recordó que en 2013 hubo una actuación irregular en un juzgado que lo liberó cuando cumplía apenas 28 de 40 años de condena, por lo que después se revirtió en otras instancias del Poder Judicial, aunque ya se había evadido.