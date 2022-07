El Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR) informó que los recursos hídricos serán cada vez más difíciles de predecir en las regiones dominadas por la nieve en todo el hemisferio norte a finales de siglo.

En un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences el equipo de investigación del NCAR descubrió que, incluso en las regiones que siguen recibiendo la misma cantidad de precipitaciones, el caudal de los ríos será variable e imprevisible. A medida que el manto de nieve retroceda en un futuro más cálido y no proporcione una escorrentía fiable, la cantidad y el momento de los recursos hídricos dependerán cada vez más de episodios periódicos de lluvia, informó la agencia Europa Press.